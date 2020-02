Maratona de Tóquio cancelada devido ao coronavírus

A organização da Maratona de Tóquio anunciou esta segunda-feira a decisão de cancelar a edição deste ano da prova popular, mantendo apenas a disputa da corrida de elites e de cadeira de rodas. De acordo com o comunicado emitido, a decisão foi tomada após a deteção do primeiro caso de coronavírus no país, algo que levou a organização, juntamente com as autoridades da cidade e do país, a tomar medidas preventivas em nome da saúde pública.





"Pedimos desculpas a todos os que tiveram a sorte e sentiram a felicidade de serem escolhidos, mas estas restrições são inevitáveis", declarou Yuriko Koike, o governador da cidade em alusão à medida tomada.Na nota emitida, a organização da prova nipónica, uma das mais importantes provas de longa distância do Mundo e que faz parte do circuito Abbott World Marathon Majors, explica ainda que os mais de 30 mil corredores que garantiram a sua inscrição para a edição deste ano terão a possibilidade de transferir a mesma para 2021.De notar que na semana passada a organização japonesa já tinha pedido aos corredores chineses para não viajarem para o país na sequência dos recentes casos de coronavírus.Quanto à prova de elites, irá ser realizada conforme previsto, a 1 de março, com a presença de cerca de 200 atletas, os quais terão nesta prova uma das derradeiras chances para carimbar um registo que lhes permita marcar presença nos Jogos Olímpicos deste ano, que se realizarão também em Tóquio no verão.