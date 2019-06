Maratona de Valência a um passo de esgotar

Avança em ritmo de recorde a edição deste ano da Maratona de Valência. A mais de cinco meses da sua realização, a prova espanhola já superou a barreira dos 24 mil inscritos. Faltam, por isso, apenas preencher as últimas mil vagas, as quais devem 'voar' rapidamente, tal como sucedeu até aqui. A febre em torno da maratona valenciana foi tal, que os dorsais devem esgotar ainda antes de ser aumentado o preço de inscrição - que passaria para os 75 euros a partir de 1 de julho.





Com 24 mil atletas já inscritos, a Maratona de Valência já quebrou o seu recorde do ano passado, com 22 mil participantes, apontando claramente para mais um recorde, um número que a organização já garantiu querer aumentar em 2020, ano no qual irá ser 'apagada' a prova de 10 quilómetros do programa.De notar que a Maratona de Valência deste ano, naquela que será a 25.ª edição, se realiza a 1 de dezembro.