Maratona de Valência apresenta elite de olho nas melhores marcas do ano

A Maratona de Valência apresentou esta quarta-feira a primeira lista de atletas de elite para a prova deste ano, com o objetivo claro e bem definido de fixar as melhores marcas mundiais do ano na distância. Marcada para 5 de dezembro, a prova espanhola será a última do calendário de 2021 (pelo menos no que às mais importantes diz respeito).





A grande figura destes primeiros atletas anunciados é o queniano Geoffrey Kamworor, um nome que é visto pela crítica como o sucessor de Eliud Kipchoge no que a maratonistas daquele país diz respeito. Aos 28 anos, o antigo recordista mundial da meia maratona irá na cidade espanhola disputar a sua 11.ª maratona de carreira, com o objetivo claro de melhorar a sua melhor marca, fixada em 2012 na Maratona de Berlim, com 2:06:12 horas.Além de Kamworor estarão presentes ainda outros nomes de grande valia, como Lawrence Cherono (2:03:04, conseguidos em Valência 2020), Amos Kipruto (2:03:30, também em Valência 2020), Mule Wasihun (2:03:16), Getaneh Molla (2:03:34), Kinde Atanaw (2:03:51, Valência em 2019) e Tsegaye Mekonnen (2:04:32). O objetivo inicial deste pelotão de luxo será fazer melhor do que os 2:02:57 fixados por Titus Ekiru na Maratona de Milão e, também melhorar o recorde do percurso, que está em 2:03:00.No pelotão feminino a elite será composta por Guteni Shone (2:20:11), Azmera Gebru (2:20:48), Tadelech Bekele (2:21:40), Bornes Chepkirui (2:21:26), Juliet Chekwel (2:23:13) e Rahma Tusa (2:23:46). Nenhuma destas atletas tem um registo pessoal abaixo das 2:20 horas, mas esse será o objetivo fixado pela organização, algo que conseguiu nas duas últimas edições.Por agora a organização da prova espanhola não anunciou o nome de qualquer atleta português.