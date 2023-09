Maratona de Valência apresenta pelotão de luxo para cimentar estatuto nas mais rápidas do Mundo

Depois de já ter anunciado a estreia de Joshua Cheptegei na distância , a organização da Maratona de Valência revelou esta quinta-feira mais nomes para a sua lista de elites e, como seria de esperar, o nível dos presentes é elevadíssimo. Ao todo, dos nomes apresentados, há cinco com marcas abaixo das 2h05 no pelotão masculino e também cinco abaixo das 2h20 no feminino. Terceira maratona mais rápida do mundo tanto nos homens como nas mulheres (2:01.53 e 2:14.58), a prova espanhola, que se realiza a 3 de dezembro, tenciona cimentar esse seu estatuto.Para tal, nos homens contará com a já referida estreia de Joshua Cheptegei e ainda com mais cinco nomes de respeito, todos eles em busca de melhores marcas: o queniano Alexander Mutiso (2:03.29), os etíopes Sisay Lemma (2:03.36), Leul Gebresilase (2:04.02) e Chalu Deso (2:04.53) e ainda o queniano Titus Kipruto (2:04.54). Além deste quinteto, nota ainda para o queniano Kibiwott Kandie, segundo mais rápido da história na meia maratona, que vai tentar conseguir um tempo à sua altura na maratona, depois de uma estreia com 2:13.43 em Nova Iorque.Quanto às senhoras, as atletas com melhores marcas são as etíopes Tsegay Gemechu (2:16.56) e Almaz Ayana (2:17.20), as duas mais recentes vencedoras da EDP Meia Maratona de Lisboa. Além deste duo, nota ainda para a também etíope Worknesh Degefa (2:17.41), a romena Joan Chelimo (2:18.04) e a etíope Hiwot Gebrekidan (2:19.10).