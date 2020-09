Maratona de Valência apresenta uma das melhores elites de sempre

Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele ou Brigid Kosgei podem ter presença marcada para a Maratona de Londres, já no domingo, mas a Maratona de Valência promete não ficar a dever nada ao cartel que estará em confronto na capital britânica. Pelo menos a julgar pelos nomes esta terça-feira anunciados pela organização da prova espanhola, que como se sabe apenas contará com uma prova de elites, restrita a um total de 300 atletas (250 na maratona e 50 na meia maratona), a 6 de dezembro.





Com o objetivo claro que derrubar os atuais recordes do percurso (2:03.51 nos homens e 2:18.30 nas mulheres) e também ficar o mais próximo possível dos máximos mundiais (2:01.39 no masculino e 2:14.04 no feminino), Valência contará no pelotão masculino com as presenças de(2:02.48, o terceiro mais rápido da história),(2:03.51),(2:04.06),(2:04.16) ou(2:04.45).No feminino o pelotão é ainda mais forte - pelo menos no que a equilíbrio diz respeito -, contando com seis atletas com recordes abaixo das 2:20 horas. São elas(2:18.33),(2:18.34),(2:18.35),(2:19.28),(2:19.52) e(2:19.52). Para lá deste sexteto, de destacar ainda(2:20.57),(estreia),(1:05.04 à meia maratona) e(2:22.38), isto para lá de, que fará a sua estreia na maratona três meses depois de ter fixado em Praga o novo recorde feminino da meia maratona.Para lá do elenco da maratona, com o anúncio de 16 dos 250 nomes que estarão presentes, Valência anunciou ainda alguns dos nomes que estarão em discussão na ainda mais restrita meia maratona e, tal como na prova rainha, o nível é elevadíssimo. Nos homens o grande destaque será o estreante, o atual recordista mundial dos 10 quilómetros (26.24 minutos, conseguidos em janeiro em Valência), mas também, também ele em estreia e com recorde de 26.41 aos 10k. Quanto a atletas já 'batidos', há a notar dez corredores com máximos abaixo da hora:(58.42),(58.42),(59.07),(59.09),(59.13),(59.28),(59.36),(59.42),(59.46) e(59.53).Nas mulheres o elenco parece algo menos forte, surgindo por agora apenas os nomes da estreante(44.20 minutos aos 15 quilómetros),(1:07.37) e(1:05.32).