Maratona de Valência com lotação esgotada a mais de meio ano da sua realização

Era uma questão de tempo. E agora é mesmo oficial. Estão fechadas as inscrições para a edição deste ano da Maratona de Valência, depois de, a mais de meio ano da sua realização, a prova ter visto as 33 mil vagas de inscrição serem esgotadas. De acordo com a organização, mais de metade (53%) dos inscritos são estrangeiros, muitos deles provenientes de Portugal. Por outro lado, 20% dos atletas inscritos são mulheres.Fechado o período de inscrições, aos interessados resta agora inscrever o seu nome na lista de espera, aberta para aqueles que, em caso de impedimento de última hora, não poderem marcar presença no próximo dia 3 de dezembro.