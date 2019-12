Maratona de Valência de 2020 já supera os 20 mil inscritos

Se dúvidas existiam quanto à reputação da Maratona de Valência, os números das inscrições feitas até ao momento para a edição do próximo ano ajudam certamente a dissipá-las. É que, apenas dez dias depois de ter sido aberto o período de registos e ainda a uma longa distância da sua realização, a prova espanhola já superou a barreira das 20 mil inscrições, tendo já entrado no terceiro e derradeiro patamar de preços, agora colocado nos 100 euros. Registos absolutamente brutais para a prova espanhola, que muito provavelmente irá esgotar todas as suas vagas ainda antes do final do ano... Isto, recordamos, a mais de onze meses da sua realização!





Números aos quais estarão certamente ligadas as excelentes referências que foram dadas nas recentes edições, tanto pela qualidade da organização como também pelos tempos rápidos que por ali se fazem. Este ano, por exemplo, os recordes do percurso foram pulverizados e o objetivo dos organizadores passa por atacar o máximo mundial muito em breve...Ao todo, refira-se, este ano concluíram a Maratona de Valência 21230 corredores (336 deles portugueses), um número recorde tanto na prova valenciana como também nas maratonas espanholas... e por larga distância. Barcelona, por exemplo, teve cerca de 13 mil 'finishers' este ano, ao passo que Sevilha contou com 9100. Já Madrid ficou-se pelos 7900...