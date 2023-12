Maratona de Valência foi palco de 20 recordes nacionais

A Maratona de Valência voltou a afirmar-se como uma das mais rápidas do planeta. Se não mesmo a mais rápida. A edição deste ano foi de recordes, tanto no número de finishers (26.251) como de máximos nacionais. Ao todo, segundo contas da organização, foram batidas 20 melhores marcas nacionais na corrida de domingo e foram ainda obtidos 65 tempos de qualificação olímpica - dois deles para Portugal , com Samuel Barata e Susana Godinho.Entre os recordes nacionais, 7 foram mais masculinos e 13 femininos. Este número mais do que duplica os registos da edição do ano anterior, que tinha sido palco de oito máximos. "Pensávamos que já era um feito histórico, mas em 2023 conseguimos deixá-lo para trás e voltámos a superar-nos. É assim que as coisas funcionam em Valência", disse, claramente orgulhoso, Marc Roig, o seleccionador da elite internacional da prova.Espanha: Tariku Novales, 2:05:48Guatemala: Alberto González, 2:07:40Equador: Jami Segundo, 2:09:05Usbequistão: Davlatov Shokhrukh, 2:07:02Geórgia: Daviti Kharazishvili, 2:11:46Macedónia do Norte: Dario Ivanovski, 2:11:53Costa do Marfim: Jonathan Atse Herrera, 2:19:21Espanha: Majida Maayouf, 2:21:27Turquia: Sutan Haydar, 2:21:27Suíça: Fabienne Schlumpf, 2:24:30África do Sul: Gerda Steyn, 2:24:03Itália: Sofiia Yaremchuk, 2:23:16Polónia: Aleksandra Lisowska, 2:25:52República Checa: Moira Stewartová, 2:25:36Finlândia: Camilla Richardsson, 2:24:38Equador: Silvia Ortiz, 2:24:50Maurícias: Marie Perrier, 2:26:19Áustria: Julia Mayer, 2:26:43Venezuela: Magaly García, 2:31:54Costa Rica: Diana Bogantes, 2:32:08