Maratona de Valência já esgotou

A mais cinco meses da sua realização, a Maratona de Valência é já um sucesso. Pelo menos no número de atletas inscritos, já que esta quinta-feira a organização comunicou que todas as vagas disponíveis já foram preenchidas. Serão, por isso, 25 mil os corredores que estarão à partida desta cada vez mais importante maratona espanhola.De notar que, pese embora os dorsais já terem esgotado, ainda há possibilidade de marcar presença na prova através da entrada na lista de espera, ainda que neste caso tudo dependa da eventual lista de desistentes.Assim, se estiver interessado e não tiver sido um dos mais rápidos, basta preencher o formulário da organização e esperar um contacto mais próximo da prova.