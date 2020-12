Maratona de Valência na estrada de olhos postos no recorde do Mundo de Kipchoge

Valência vai receber no domingo a maratona com o pelotão mais forte da história, com mais de 20 atletas com recordes pessoais abaixo das 2:07 horas no pelotão masculino e 9 mulheres abaixo das 2:21, e as previsões (e até promessas) são de que algo histórico pode mesmo acontecer na prova espanhola, mesmo sem que estejam presentes os nomes mais fortes da história da maratona.





E se o recorde do percurso é o principal alvo dos grandes favoritos, há quem até dispare tendo em vista os recordes mundiais de Eliud Kipchoge (2:01:39) ou o de Brigid Kosgei (2:14:04). O ambicioso parece ser Birhanu Legese, o terceiro mais rápido da história (com 2:02:48 conseguidos em Berlim no ano passado), que na conferência de imprensa foi claro no seu alvo. "Creio que é possível correr abaixo do recorde do Mundo e vou tentá-lo no domingo. Estou bem preparado e o circuito é bom para isso", atirou.



Já na prova feminina, a grande candidata será Peres Jepchirchir, que apesar de ter 'apenas' 2:23.50 horas de recorde pessoal, chega a Valência depois de ter batido por duas ocasiões nos últimos meses o recorde mundial da meia maratona. "Estou em boas condições para correr abaixo da minha melhor marca. Sei que o pelotão é muito bom, mas a preparação foi muito boa e estou motivada. Corri duas meias maratonas com boas marcas e isso motiva-me a ir mais além", explicou a atleta de 27 anos.



E se na maratona há o desejo de bater recordes, também na meia há esse objetivo. O maior candidato é Rhonex Kipruto, estreante na distância mas que é o recordista mundial dos 10 quilómetros (26.24). "Conheço Valência muito bem, sei bem que se batem recordes aqui. A minha preparação correu bem, por isso espero que a minha estreia seja boa", disse o 'miúdo' queniano, de 21 anos.



Prize money elevado e apertado controlo





Apoiada pelo poderio financeiro da Fundación Trinidad Alfonso, a Maratona de Valência também promete encher bem os bolsos dos vencedores e potenciais recordistas. O 'prize money' total é de 5,3 milhões de euros, sendo que o montante mais elevado que um corredor poderá levar serão 250 mil euros, isto caso vença e consiga bater o recorde mundial. Se o vencedor conseguir, pelo menos, o recorde da prova, irá levar para casa uns bem chorudos 105 mil euros. Na maratona haverá também um prémio extra para quem bater o recorde de Espanha, de 25 mil euros.



Na Meia Maratona o prémio será mais baixo, mas mesmo assim bem apetecível. Caso o vencedor triunfe e consiga o recorde do Mundo, irá para casa com 75 mil euros, sendo que se a marca for abaixo dos 58 minutos nos homens e 1:04 horas nas mulheres irá ainda receber mais 30 mil (para um total de 100 mil euros). Já caso vença sem recorde mundial, sendo abaixo das 58:45 e 65:30, então leverá 'apenas' 35 mil euros.



Com cerca de 200 atletas presentes, a organização da Maratona de Valência teve de mobilizar um forte plano de prevenção e segurança devido à Covid-19. E apesar de algumas dúvidas, o organizador Paco Borao assegura que a prova será "completamente segura do ponto de vista sanitário". "Os atletas passaram dois testes PCR, dormem sozinhos, comem nos seus quartos. Cumprimento totalmente as normas e queremos mostrá-lo ao Mundo", disse.



Cinco portugueses de olho em Tóquio





Para lá do forte contingente africano e ainda espanhol, a Maratona de Valência contará com a presença de cinco atletas portugueses, todos eles com olhos postos numa marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sara Catarina Ribeiro e Carla Salomé Rocha já o atingiram mas terão como alvo melhorá-lo para reforçarem o estatuto, ao passo que Sara Moreira terá a sua primeira chance para atacar os 2:29:30 necessários. Já nos homens, Rui Pinto e Nuno Lopes terão também eles a sua primeira oportunidade, neste caso visando os 2:11:30, que a serem alcançados representarão a melhor marca pessoal para ambos.



Transmissão e horários



Já falamos de tudo um pouco e agora é hora de deixarmos os dados finais, para que não perca pitada daquela que será muito provavelmente a melhor maratona dos últimos anos (e provavelmente de sempre).





