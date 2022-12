Maratona de Valência regressa este domingo com elite de luxo

A estreia da etíope Letesenbet Gidey na distância é o principal destaque da lista de atletas de elite inscritos para a edição deste ano da Maratona de Valência, uma prova cada vez mais consolidada no calendário internacional como uma das mais atrativas e rápidas. Tanto para o pelotão profissional como os atletas populares, que há vários meses têm já as inscrições esgotadas - serão 30.000 os amadores presentes.No plano competitivo, o objetivo deste ano passa por melhorar o recorde masculino, atualmente fixado em 2:03.00, e também procurar a melhor estreia meninina da história, de momento na posse de Almaz Ayana (com os 2:17.19 feitos em Amesterdão, em outubro).Para tal, a organização da prova espanhola tem como cabeça de cartaz a já citada Gidey, uma atleta de 24 anos que acumula quatro recordes mundiais (5.000, 10.000, 15 quilómetros e meia maratona), dois deles conseguidos precisamente naquela cidade do país vizinho. O mais recente deles feito há um ano, quando ganhou a meia maratona num tempo canhão de 1:02.52. Se estiver na mesma forma que nesse dia... até o recorde mundial de Brigid Kosgei (2:14.04) poderá estar em risco. Além da etíope, nas inscritas está também outra estreante, a queniana Sheila Chepkirui, que este ano correu uma meia em 1:04.36. Outros nomes a ter em conta são as etíopes Sutume Kebede (2:18.12) e Tiki Gelana (2:18:58) e Tigist Girma (2:19.52).Quanto à corrida masculina, o grande destaque vai para o atual campeão do Mundo, o etíope Tamirat Tola (2:03:39). Além deste, nota para os compatriotas Getaneh Molla (2:03.34) e Dawit Wolde (2:04.27), mas também o queniano Jonathan Korir (2:04.32) ou o turco Kaan Kigen Özbilen (2:04.17). No plano das estreias, Alexander Mutiso, Philemon Kiplimo, Kelvin Kiptum e Milkesa Menghesa vão ter o seu batismo na distância. Destaque final para o suíço Julian Wanders, que vai tentar redimir-se dos modestos 2:11.52 conseguidos na sua estreia, em Paris, e também para o veterano brasileiro Paulo Paula, um atleta radicado em Portugal.Em termos de atletas portugueses na elite, na lista valenciana entram Nuno Lopes (2:16.40), Johan Caldeira Vaz (2:18.39) e Paulo Barbosa (2:19.41)