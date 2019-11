Maratona de Valência: Vencedora da 'meia' de Lisboa é estrela numa elite de topo

Vencedora da Meia Maratona de Lisboa (de março, com 1:06:34 horas), a queniana Vivian Cheruiyot é a principal estrela que dentro de pouco mais de duas semanas se apresentará à partida da Maratona de Valência, uma prova que este ano reúne o pelotão de elite mais forte da sua história.À cabeça surge precisamente Cheruiyot, a oitava mais rápida da história (2:18:31) e que este ano já foi segunda na Maratona de Londres. Deveria ter participado em Berlim, em setembro, mas uma lesão afastou-a, o que abriu caminho a esta presença em Espanha, numa maratona na qual terá como adversárias principais Dereje Roza (2:19:17), Birhane Dibaba (2:19:51) ou Zeineba Yimer (1:05:46 este ano na meia maratona), isto para lá de Prisca Jeptoo (2:20:14) e Purity Rionoripo (2:20:55). Estas cinco atletas, refira-se, chegam a Espanha tendo como ponto de mira o recorde da prova, fixado em 2:21:14 - todas têm marcas pessoais mais velozes.E se nas mulheres o elenco é de enorme valia, nos homens a tendência é similar e o objetivo é também o recorde da prova. O mais bem cotado é o etíope Getaneh Molla, detentor da nona melhor marca da história, conseguida no início do ano no Dubai, com 2:03:34, logo seguido pelo compatriota Herpesa Negasa, que na mesma prova foi apenas seis segundos mais lento (é o 12.º da história). Para além deste duo, estarão também Leul Gebresilase (2:04:02), Tsegaye Kebede (2:04:38), Norbert Kigen (2:05:13) e Felix Kiprotich (2:05:33).Quanto a atletas portugueses, a organização nada confirmou sobre as suas presenças, mas até ao momento apenas Hermano Ferreira e Jessica Augusto deram conta da sua intenção em marcar presença na prova espanhola.