Maratona do Dubai em busca de novos recordes

Corre-se na madrugada de sexta-feira, a partir das 6 horas locais, a 20.ª edição da Maratona do Dubai, uma prova que desde que começou a ser uma aposta forte pela organização, em 2012, se tem destacado no calendário internacional pelo impressionante equilíbrio que se regista nos lugares cimeiros. E este ano, pelo quarto ano consecutivo, o objetivo é o mesmo das últimas edições: um novo recorde do percurso, de momento fixado nos 2:03:34 para os homens (Getaneh Molla) e 2:17:08 para as mulhares (Ruth Chepngetich).





Ao todo estarão presentes onze homens com tempos abaixo das 2:08 horas, numa lista na qual se destacam Solomon Deksisa (2:04:40), Seifu Tura (2:04:44), Suguru Osako (2:05:50) ou Andualem Belay (2:06:00) - este último venceu a recente Maratona de Lisboa, onde conseguiu o seu melhor tempo. Já nas senhoras estarão somente seis mulheres abaixo das 2:24 horas, mas o pelotão terá logo à cabeça a quinta mais rápida da história, a queniana Worknesh Degefa, com 2:17:41 horas, um tempo conseguido precisamente no ano passado, que na altura lhe valeu o segundo lugar.De notar que a Maratona do Dubai se destaca pelo seu percurso extremamente rápido, com apenas seis curvas. Um perfil 'chato', mas eficaz para quem busca grandes marcas...