Maratona do Dubai já tem data marcada para 2024

Depois de no ano passado se ter disputado um pouco mais tarde do que o habitual, a Maratona do Dubai voltará em 2024 a ser disputada nos primeiros dias do ano. A prova dos Emirados Árabes Unidos está marcada para 7 de janeiro (um domingo) e será uma das primeiras do calendário internacional do novo ano. Mais antiga maratona internacional daquela região do globo, a Maratona do Dubai contará ainda com outros eventos paralelos, como os 4 quilómetros e os 10 quilómetros."Voltar depois de dois anos de ausência foi um grande desafio e agradecemos a todos os corredores pela sua paciência e apoio. Estamos entusiasmado por trabalhar juntamente com as entidades governamentais para albergar um evento que voltará a unir amadores e atletas de elite no coração da nossa cidade", declarou Peter Connerton, o diretor da prova do Dubai, que será novamente organizada sob a égide do Dubai Sports Council.As inscrições já estão abertas no site oficial da prova