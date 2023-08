Maratona do Dubai volta às origens em 2024

View this post on Instagram A post shared by Dubai Marathon (@thedubaimarathon)

A pouco mais de quatro meses da realização da prova, a organização da Maratona do Dubai deu conta esta semana do regresso às origens no que o percurso diz respeito, com uma passagem pelo coração da cidade que cada vez mais está no centro do mundo. Na sua 23.ª edição, com data marcada para 7 de janeiro de 2024, a Maratona do Dubai vai começar na Umm Suqeim Road e passará por alguns dos pontos mais emblemáticos da cidade, como o icónico Burj Al Arab, finalizando depois no ponto de partida, junto à Academia de Polícia do Dubai.Maratona mais antiga do Médio Oriente, o evento contará ainda com uma prova de 4 e outra de 10 quilómetros, numa tentativa de tornar o evento numa festa para tudo e todos. No plano competitivo, a maratona tenciona contar com um forte pelotão de elite, na busca de marcas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Sendo corrida em janeiro, esta prova oferece uma oportunidade muito interessante para tentá-lo, já que dará chances para, caso a marca não seja obtida, haver outra tentativa antes do fecho da janela de qualificação.