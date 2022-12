Maratona do Porto com preço promocional até ao final do ano

Tal como nos anos mais recentes, a RunPorto lançou uma campanha promocional natalícia, válida até final do ano, que permite a inscrição na Maratona do Porto por apenas 35 euros. Um preço promocional que premeia os atletas mais comprometidos em fixar objetivos a longo prazo, mas também os mais assíduos numa prova que em 2023 irá para a sua 19.ª edição.A prova portuense, uma das três maratonas de estrada que se realizam em Portugal Continental, realiza-se a 5 de novembro, com início previsto pelas 9 horas junto ao SEALIFE Porto e chegada no Queimódromo (Parque da Cidade do Porto). Além da maratona, do programa consta a Family Race, de 10 km, e a Fun Race, uma caminhada de 6 km.Faça a sua inscrição aqui