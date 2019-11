Maratona do Porto divulga lista dos 'batoteiros'

Depois de Jorge Teixeira ter garantido que a RunPorto iria tomar medidas para travar a onda de resultados duvidosos nas provas por si organizadas, a empresa portuense deu o primeiro passo nesse sentido, ao divulgar a lista dos atletas que na recente edição da Maratona do Porto cruzaram a linha de meta sem terem cumprido a totalidade do percurso.Ao todo, segundo a lista divulgada pela RunPorto, são 88 os atletas nessa condição, 11 deles de nacionalidade estrangeira. Entre eles, há dez que cruzaram a linha de meta com um tempo de chip abaixo das três horas, sendo o melhor registo de passagem neste ponto de um atleta que surge com um tempo final de 2:46:20 horas.Conforme revelado por Jorge Teixeira, todos estes atletas serão advertidos pela organização da Maratona do Porto, sendo de imediato banidos de participar em todas as provas da RunPorto caso voltem a cometer este tipo de infração.A lista poderá ser consultada no site oficial da prova