Maratona do Porto em versão virtual

Tal como grande parte das principais maratonas internacionais, também a Maratona do Porto decidiu avançar para a realização de uma corrida virtual. Impossibilitada de levar para a estrada a sua edição número 16, a RunPorto decidiu contornar as dificuldades e lançou o desafio aos corredores para que, cada um no seu 'cantinho', fazerem os quilómetros que poderiam ter feito nas ruas portuenses. O evento decorrerá entre 2 e 8 de novembro - na semana na qual seria realizada a prova física - e tem como principais objetivos "motivar e inspirar a comunidade de corredores, promovendo um estilo de vida ativo e saudável".





À escolha os corredores terão duas distâncias (os 42 km ou a mini maratona/caminhada de 6 km), sendo que todos os finishers gararantirão um diploma de participação digital e uma medalha comemorativa física. A inscrição custa 9 euros, um valor ao qual acrescem os portes pelo eventual envio da medalha (3,5€ para envio nacional e 10€ para envio internacional).Por outro lado, esta edição virtual da Maratona do Porto contará com uma componente solidária, já que 5€ de cada reverterá para a aquisição de bens alimentares a entregar à Rede de Emergência Alimentar – Banco Alimentar. Adicionalemnte, tal como noutras provas virtuais recentemente realizadas pela Runporto, os participantes podem também comprar cabazes para oferecer a famílias carenciadas, apoiadas pela Rede de Emergência Alimentar, como extra à sua inscrição (Cabaz Pequeno – 10€; Cabaz Médio – 15€; Cabaz Familiar – 20€).Todas as informações podem ser consultadas no site oficial da prova