Maratona do Rio de Janeiro: conhecer a Cidade Maravilhosa de uma forma diferente

Cidade bastante acarinhada pelos portugueses para fins turísticos, o Rio de Janeiro é também palco de uma maratona que está apostada em contar também com um reforço da presença lusa no seu pelotão. Marcada para o fim de semana entre 11 e 14 de junho, a prova da Cidade Maravilhosa conta com um programa repleto de eventos e já tem as suas inscrições abertas, decorrendo desde 4 de novembro a venda do terceiro e último lote de vagas.





À disposição dos interessados estão três modalidades, desde a prova rainha, a maratona, que decorre no dia 14 de junho, a meia maratona, no dia anterior, e ainda o 'Desafio Cidade Maravilhosa', que atribui uma medalha especial a quem concluir as duas provas. Para lá destes três eventos principais, a Maratona do Rio de Janeiro contará também com provas de 5 e 10 quilómetros, as quais terão a abertura das inscrições para breve.Todas as informações estão disponíveis no site da prova Básico (195 reais - 42 euros)Avançado (295 reais - 64€)VIP (400 reais - 87€)Básico (195 reais - 42 euros)Avançado (295 reais - 64€)VIP (400 reais - 87€)Básico (400 reais - 87€)Avançado (600 reais - 130€)VIP (715 reais - 155€)Básico: T-shirt, chip e número de peito + medalha de conclusão da prova para todos os atletas concluintes.Avançado: T-shirt, chip, número de peito e largada logo após a Elite + medalha de conclusão da prova para todos os atletas concluintes.VIP: T-shirt VIP, mochila, toalha, viseira, chip, número de peito, Lounge VIP exclusivo na retirada de kit, Área VIP na largada com casas de banho exclusivas e bengaleiro, largada logo após a Elite e Área VIP na Chegada com casas de banho exclusivas, Buffet, bengaleiro, massagem e ativações de patrocinadores + medalha de conclusão da prova para todos os atletas concluintes.