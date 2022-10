Maratona do Rio já prepara 2023 com forte aposta internacional

A corrida, em especial as meias e maratonas, são cada vez mais uma desculpa para viajar e conhecer novos destinos e, à boleia dessa tendência cada vez mais forte um pouco por todo o Mundo, a Maratona do Rio de Janeiro está a apostar forte na internacionalização para 2023, numa aposta que contará, claro, com atenção especial a Portugal.Agendada para o período entre 8 e 11 de junho - por altura do feriado do Corpo de Deus -, a prova carioca quer cimentar a sua posição como maior festival de corrida da América do Sul e também à escala planetária e os registos recentes mostram que está no caminho certo.O primeiro lote de pré-venda esgotou num ápice e agora já decorre a primeira fase de venda de inscrições para os três eventos principais: a meia maratona, a maratona e o inusitado Desafio da Cidade Maravilhosa (que consiste em correr os 21k no sábado e os 42k no domingo). As inscrições para a meia maratona estão disponíveis a partir dos nos 210 reais (41€), chegando aos 430 reais (84€) no pacote VIP. Quanto à maratona, estão apenas disponíveis os pacote avançados (310 reais - 60€) e o VIP (430 reais - 84€). Já para o Desafio da Cidade Maravilhosa, as inscrições são entre os 420 reais (82€), 520 reais do pacote avançado (101€) e de 860 reais no pacote VIP (169€).Com apoio de algumas das marcas mais importantes do país e mundiais, nomeadamente a adidas, Claro, Cosan ou Gatorade, a Maratona do Rio vai em 2023 para a sua 38.ª edição, contando no próximo ano com partida e chegada no Aterro do Flamengo. A meia maratona arranca no Leblon e contará com a mesma chegada no Aterro do Flamengo.Todas as informações podem ser consultadas no site oficial