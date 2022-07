Maratona Clube de Portugal estreia nova campanha e tem corridas de outubro quase esgotadas

A menos de três meses da realização das suas principais provas de outono, o Maratona Clube de Portugal lançou uma nova campanha com a assinatura 'Runners Are Magic', que compara os obstáculos ultrapassados pelos corredores nos treinos com atos de magia. Com foco nos canais digitais (Google, Facebook e Instagram), esta campanha tem como propósito estar ainda mais ao lado dos corredores durante as suas preparações. Além de Portugal, a campanha 'Runners Are Magic' estará presente na Alemanha, Espanha, França, Itália, Reino Unido e também nos países nórdicos.Relativamente às provas de outono, agendadas para 9 de outubro, a EDP Maratona de Lisboa, este ano com novo patrocínio técnico por parte da HOKA, está quase a esgotar (restam menos de mil vagas), ao passo que as outras duas corridas do programa (Luso Meia Maratona e EDP Mini Maratona) caminham também a passos largos para ficar com as inscrições preenchidas bem antes do tempo - de momento são 15 mil aqueles que já se inscreveram nestas duas corridas."Nas últimas provas que organizámos as inscrições esgotaram bem antes do dia do tiro de partida e para outubro antecipamos que voltará a acontecer. Assim, sugiro a quem pretenda participar que não adie, que faça a sua inscrição o quanto antes. As inscrições para a EDP Maratona de Lisboa estão praticamente esgotadas e as outras provas têm cada vez menos inscrições disponíveis." disse Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.