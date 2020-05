Para lá de ter anunciado a decisão de adiar para 2021 todas as provas organizadas pelo Maratona Clube de Portugal, Carlos Moia revelou a Record que nas próximas semanas - a partir do fim de semana de 22 de maio - irão ser realizadas várias corridas virtuais, as quais contarão com várias aliciantes.





"As pessoas terão três dias para as concluírem, tendo à disposição as distâncias de 2, 5 e 10 quilómetros. São provas absolutamente gratuitas, com brindes oferecidos pelos nossos patrocinadores. Serão gratuitas e abertas para todos. Se as coisas correrem bem, faremos mais algumas no Outono. Todas terão um dorsal, diploma de participação e brindes dos principais patrocinadores. Não podemos parar a ligação entre os patrocinadores, atletas, público e sociedade em geral. Compete-nos estar aqui nestes momentos para ajudar", frisou o líder do Maratona.