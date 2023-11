Maratonas de Curitiba e da Europa unem esforços e prometem novidades para 2024

Uma delegação da Maratona da Europa, liderada por Paulo Costa, o CEO da Globalsport, esteve este fim de semana na cidade brasileira de Curitiba, numa viagem de trabalho que serviu para estreitar ligações entre a prova portuguesa e a Maratona de Curitiba, tendo em vista futuras colaborações a partir do próximo ano.No âmbito desta viagem, a comitiva da Maratona da Europa esteve presente na feira da prova brasileira, com um programa de promoção que passou pela oferta de t-shirts, casacos, flyers e informações valiosas sobre a Maratona da Europa - Aveiro 2024.Para lá desta ação, a fechar o programa, elementos de ambas as organizações, mas também os líderes camarários de Curitiba e de Aveiro (José Ribau Esteves), reuniram-se com "o foco principal de estabelecer uma colaboração abrangente que transcenda o âmbito desportivo, abarcando áreas relevantes como ciência, cultura, economia, inovação, desporto e saúde".Esta parceria será especialmente visível em 2024, um ano emblemático para ambas as cidades. Aveiro, designada Capital Portuguesa da Cultura em 2024, terá a honra de receber uma representação significativa de Curitiba durante a Maratona da Europa, em abril. Em contrapartida, a Capital do Estado do Paraná acolherá com igual entusiasmo a presença de Aveiro na Maratona de Curitiba, em novembro.