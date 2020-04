Maratonista queniano suspenso por dar positivo a seis (!) substâncias proibidas

O queniano Vincent Kipsegechi Yator foi recentemente suspenso por quatro anos pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) ao acusar positivo num controlo antidoping realizado em outubro do ano passado, no qual foram detetadas seis substâncias proibidas nas amostras realizadas. O teste em causa foi feito após a Maratona de Gold Coast, na Austrália, uma prova na qual foi quarto, com um novo recorde pessoal de 2:09:59 horas.



Segundo a defesa de Kipsegechi Yator, as substâncias detetadas nas amostras (testosterona, exógena, trimetazidina, prednisona, prednisolona e clominefo) teriam a ver com o uso de medicamentos previamente prescritos, que terão sido tomados após um acidente de viação sofrido em 2018. Uma justificação que não chegou para convencer a AIU, que avançou para uma punição que deixará o atleta de 30 anos fora de ação até outubro de 2023.