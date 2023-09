Marca espanhola Fanté prepara-se para entrar no mercado nacional

Chama-se Fanté, nasceu em março deste ano em Espanha e prepara-se para entrar muito em breve no mercado português. Trata-se de uma marca de nutrição que surgiu da ideia de vários amigos nutricionistas espanhóis há cerca de dois anos, na busca de encontrar um produto de uma só que pudessem recomendar aos seus clientes. Começou a ser comercializada há meio ano e nos últimos tempos conhecido uma franca expansão do outro lado da fronteira.Ao nosso jornal, Luis Martínez Mora, um dos fundadores da marca, aponta as grandes diferenças destes produtos em relação às demais. "A mais clara é a utilização de produtos de proximidade, como as laranjas e limões que temos em Valência, que são espremidos mecanicamente, evitando também o uso de aromas, conversantes e edulcorantes", explicou, deixando depois um 'rótulo' para os produtos: "É o primeiro gel mais minimalista do mundo, com o uso apenas do necessário para o rendimento e o que está estudado e aprovado pela ciência".Martínez Mora diz mesmo que o GLUT 5 OFF 60CHO de sabor limão "é o melhor gel do mercado", apontando que na composição dos géis é ainda tida atenção à quantidade de sódio necessária para o desportista. Este produto, tal como o de sabor neutro e um outro de laranja com cafeína, conta com 60 gramas de hidratos de carbono (HC) por unidade, aos quais ainda se acrescentam 350 mg de sódio.Ainda assim, apesar dos géis desta marca serem dos mais 'carregados' do mercado em termos de hidratos de carbono, o CEO da marca espanhola deixa claro que não era esse o propósito do produto, mas sim "melhorar a logística do desportista em distâncias longas". "Como nutricionistas cansados de recomendar géis de marcas que contêm 25 gramas de HC, já que em corridas de 4 horas é inviável fazer planos com 20 géis, já que apontamos a um consumo de 100 gramas por hora."Além dos géis de 60 gramas de HC, a marca espanhola tem ainda disponíveis opções mais simples, com 30 e 35 gramas - de sabor limão, banana e morango -, neste caso pensados para quem não necessita de tanta energia para as suas atividades. O que não muda é a composição, sempre apostando na fruta natural e sem conter qualquer tipo de aromas, conversantes e edulcorantes. Tudo isto desenvolvido por nutricionistas, sempre em contacto direto com vários atletas que disputaram campeonatos do mundo de Ironman, algo que ajuda a dar força ao poder e efetividade dos produtos. "Graças a eles foi possível definir várias coisas, como os sabores, a embalagem ou a abertura".Ao nosso jornal, Luis Martínez Mora reconhece que nos últimos tempos tem havido muita procura destes produtos por parte de atletas amadores e aproveita para deixar uma garantia. "O mundo está a mudar e como marca queremos oferecer a melhor nutrição baseada na atual evidência científica real, sem estar a vender mentiras com marketing".Atualmente com 7 produtos disponíveis (4 géis, dois mix de hidratação e um de recuperação), a Fanté tem na forja o lançamento de mais 10. Mas tudo com calma e tempo, pelo que o lançamento ainda demorará. "São produtos que estão numa fase bastante avançada de produção, mas queremos ir com calma. Sabemos o potencial que temos e queremos ter os pés bem assentes na terra", frisa.Ainda assim, o que não pára são os planos de expansão, a começar já em 15 de outubro, data em que passará a ser possível efetuar compras para o nosso país através do site oficial da marca.