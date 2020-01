Mariana Machado e Tiago Costa, ambos do Sp. Braga, venceram este domingo a 42.ª edição da São Silvestre de Braga, uma prova que levou esta noite milhares de corredores às principais ruas da cidade dos Arcebispos.





Num pódio dominado pela equipa da casa, Mariana Machado venceu com 34:16 minutos, superiorizando-se à veterana Marisa Barros (do Salgueiros, com 34:57) e Vanessa Carvalho (do Sp. Braga, com 35:25). Quanto à prova masculina, Tiago Costa venceu com 29:58 e levou a melhor sobre o seu colega de equipa Davide Silva (30:03). A fechar o pódio ficou Hélder Santos, do Sporting, com 30:05.