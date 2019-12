Mariana Machado eleita atleta europeia do mês de novembro

A portuguesa Mariana Machado foi esta segunda-feira eleita como melhor atleta europeia do mês de novembro, depois de ter vencido de forma clara a votação levada a cabo nas redes sociais da European Athletics. A atleta lusa, de 19 anos, recolheu 5620 votos, superando os 3198 da dinamarquesa Anna Emilie Moller e os 2772 da britânica Jess Piasecki, ganhando um prémio referente a um mês no qual se destacou com a vitória no Cross Internacional de Soria.





De notar que esta é a segunda vez que uma corredora portuguesa vence o prémio de atleta europeia do ano, isto depois de Carla Salomé Rocha ter ganho o de abril, na altura devido à sua performance na Maratona de Londres.