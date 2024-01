Mariana Machado enaltece título do Sp. Braga: «Mostra que viemos para ficar»

Mariana Machado reconheceu este domingo ter conseguido uma vitória "confortável" nos Nacionais de estrada dos 10 quilómetros, enaltecendo também o triunfo coletivo do Sp. Braga em Tomar. Campeã pela segunda vez consecutiva, a terceira no total, a atleta dos bracarenses triunfou em 33.17 minutos, à frente das suas companheiras de equipa Ester Navarrete e Solange Jesus, campeã em 2022, que ficaram a sete e 13 segundos, respetivamente.

"Foi relativamente confortável. Fiquei muito contente pela vitória individual, mas, mais do que isso, a vitória coletiva foi fantástica, porque há muitos, muitos anos que o Sporting de Braga não ganhava coletivamente um Nacional de estrada. Acho que mostra que viemos para ficar, que estamos a ter resultados consistentes e fiquei muito feliz", afirmou a atleta, de 23 anos, em declarações à agência Lusa.

Coletivamente, o Sporting de Braga sucedeu ao Sporting, que tinha vencido a classificação coletiva nas últimas sete edições, reconquistando um título por equipas nesta especialidade que lhe escapava desde 2001, quando somou o seu quinto cetro, então o quarto consecutivo. As leoas não foram além do terceiro lugar, com 37 pontos, a quatro do Recreio de Águeda, segundas classificadas.

Sob intensa chuva, Mariana Machado lamentou não ter conseguido um melhor registo. "Era difícil. Gostava de ter corrido na casa dos 32 minutos, mas o tempo não estava o ideal, tenho tempo para fazer essas marcas", referiu.

Em ano olímpico, Mariana Machado justificou a pausa no curso de medicina, enquanto frequenta o sexto ano, para tentar a presença nos 5.000 metros em Paris'2024, apontando como provas chave para o conseguir os Nacionais ao ar livre e os Europeus, em Roma, assim como os 3.000 em pista coberta.

"Eu não sou diferente, como todos os atletas, sonho chegar aos Jogos Olímpicos e vou lutar para conseguir lá estar. Se continuasse a estudar e a treinar, ia acabar o curso este ano e ia ficar na dúvida, mas, assim, pelo menos, vou chegar ao fim a saber que tentei", explicou, reconhecendo que este apuramento poderá ser mais provável via ranking, uma vez que as marcas de qualificação diretas são "extremamente exigentes".