MARQ Gen 2 eleva grau de sofisticação

De uma assentada, a Garmin apresenta cinco novos relógios, todos pertencentes à família MARQ. Em segunda geração, o novo lançamento desta família apresenta a sofisticação como palavra de ordem, com cinco novos lançamentos com funcionalidades de ponta e designs únicos: MARQ Athlete, MARQ Adventurer, MARQ Golfer, MARQ Captain e MARQ Aviator.Construídos com materiais de primeira qualidade como o titânio de grau 5 e com um incrível ecrã tátil AMOLED com uma lente de safira curva, que é mais forte e brilhante do que a sua antecessora, os novos MARQ contam com várias novas funcionalidades, como um conjunto de funcionalidades específicas do modelo, duração da bateria de até 16 dias e materiais cuidadosamente selecionados.Abaixo leia a descrição da marca de cada um dos modelos desta nova coleção, que estará disponível este mês, com um PRVP entre 1.950 e 2.550 euros.Adequado para qualquer competição, o MARQ Athlete foi desenvolvido com uma caixa de titânio, uma lente revestida com DLC escovado e uma bracelete de silicone leve e de alto desempenho para um ajuste seguro e leituras precisas dos sensores. Os atletas serão capazes de acompanhar todos os aspetos da atividade e recuperação com métricas avançadas, tais como a Training Readiness que dá uma pontuação baseada na qualidade do sono, recuperação, carga de treino e mais, para que possam determinar se é um bom dia para desafiar os limites ou ir com calma. Para corredores, o MARQ Athlete inclui uma vasta gama de funcionalidades de treino avançadas, tais como PacePro™, que mantém a estratégia de ritmo do corredor em rota com a orientação ajustada à inclinação durante a corrida, e Real-Time Stamina para seguir e gerir o esforço através da atividade para evitar o esgotamento. Para além do acompanhamento das atividades diárias, o MARQ Athlete vem pré-carregado com apps para todas as disciplinas desportivas como corrida, ciclismo, natação, esqui, golfe, surf e muito mais, bem como exercícios animados de cardio, força, ioga e Pilates que são fáceis de seguir a partir do ecrã do relógio. A vitória começa aqui.O MARQ Adventurer apresenta um design inovador em couro completo e uma bracelete híbrida de silicone FKM durável para se adaptar tanto a ambientes formais como desportivos. Combina a elegância de uma bracelete de couro com uma maior resistência ao suor e às manchas. A lente inspirada no compasso utiliza os pontos cardeais e as marcações de 360 graus para ajudar os utilizadores a manterem-se na rota enquanto utilizam a função de orientação para navegar até ao seu destino. Com mapas TopoActive pré-instalados, e à distância do seu pulso, os aventureiros podem facilmente aceder e navegar em pontos de interesse, perfis de elevação e muito mais. E para ainda mais consciência do terreno, NextFork™ fornece a distância até ao próximo cruzamento de trilhos, como o nome sugere. Explore mais aqui.Este relógio apresenta um esquema de cor inspirado nos campos de golfe: incrustações de cerâmica verde, uma lente gravada à medida e uma bracelete de tecido nylon em jacquard em três tons de verde tornará impossível que uma paixão pelo verde passe despercebida. Pré-carregado com mais de 42.000 campos de golfe de todo o mundo, o MARQ Golfer detetará automaticamente o campo no qual está a jogar, para fornecer distâncias precisas à frente, ao meio e atrás do green, mais a direção da inclinação com Green Contours (necessária a subscrição ativa da app Garmin Golf™). O MARQ Golfer inclui o conjunto mais avançado de funcionalidades de golfe da Garmin, incluindo o Virtual Caddie, Hazard View, dados de vento, PinPointer. Incorpora também três sensores de taco de golfe Approach CT10 para monitorização automática do taco. Dê a sua primeira tacada aqui.Concebido com detalhes náuticos tais como uma lente de cerâmica azul-marinho com temporizador de regata e uma bracelete de nylon com tecido jacquard listrado inspirado no mar, o MARQ Captain é o companheiro perfeito para aventuras a bordo. O temporizador de regata integrado ajuda os marinheiros a cruzar o ponto de partida no momento preciso, utilizando o tempo GPS para calcular a posição ideal e um temporizador de contagem decrescente, que mostra o tempo até à partida. Para melhor conhecimento da situação do mar, os alertas e alarmes sinalizam mudanças iminentes de maré e arrastamento da âncora. O MARQ Captain também dá acesso ao piloto automático a partir do pulso para mudar de rota e seguir uma nova rota. Também inclui perfis para outras atividades aquáticas, tais como caiaque, remo, paddle surf, windsurf, kitesurf e kiteboarding. Navegue aqui.O MARQ Aviator é inspirado por uma paixão por tudo o relacionado com voo. Foi concebido com uma bracelete de titânio escovado, ligações montadas por seta e fecho de bloqueio, além de uma lente cerâmica GMT 24 horas. Quer seja um piloto ou um entusiasta da aviação, pode usar o MARQ Aviator para navegar para um local ou um waypoint na base de dados aeronáutica mundial ou escolher a função para ativar a rota mais curta para um aeroporto próximo. Com alertas de aviação, os pilotos podem definir um vento cruzado mínimo e uma condição de voo com a qual se sentem confortáveis, e ser notificados quando é uma boa altura para voar. Para uma consciência situacional máxima, os pilotos podem percorrer o mapa em movimento com um toque, ver o radar NEXRAD sobreposto na rota, e aceder à meteorologia, incluindo METAR, TAF e MOS¹, para ventos, visibilidade, pressão barométrica e muito mais. Voe aqui.