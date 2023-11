Mau tempo determina mudança de percurso em corrida paralela à Maratona do Porto

A organização da Maratona do Porto anunciou esta sexta-feira uma alteração de percurso na APO Corrida dos Ossos Saudáveis, uma corrida paralela à disputa da prova principal, devido às previsões de mau tempo para domingo. Segundo a RunPorto, na base desta decisão, que levará a corrida a ter 11,5 quilómetros e não os 10 inicialmente previstos, está o facto da parte do percurso afetada pelo alerta por parte do IPMA - frente marítima da cidade do Porto - não ter condições de conforto e segurança de albergar as duas corridas, a EDP Maratona do Porto e a APO Corrida dos Ossos Saudáveis."A Maratona do Porto é um evento que celebra este ano 19 edições e pretende proporcionar um dia especial e único para todos os que dela fazem parte. A APO Corrida dos Ossos Saudáveis festeja este ano a sua quinta edição na Maratona do Porto e, por isso mesmo, não podemos permitir que as alterações meteorológicas estraguem a festa que une milhares de participantes, seja de forma mais competitiva ou não. A organização deseja a todos os atletas uma boa prova e espera acima de tudo que se divirtam em segurança.", escreve a organização.O que se mantém é a hora de arranque para as ambas as corridas: as 8 horas, junto ao Sea Life.