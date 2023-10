'Mediterranean Marathon League': apresentado circuito que alia a corrida ao turismo

Parece estar na moda a criação de circuitos de corridas populares. Depois da explosão das famosas World Marathon Majors ou das mais recentes mas cada vez mais importantes SuperHalfs, surge agora a "Mediterranean Marathon League", um circuito com quatro maratonas na zona do Mediterrâneo que tenciona mostrar um outro lado do atletismo, aliando-o também ao cariz turístico dos destinos envolvidos.A apresentação foi feita esta sexta-feira, em Palma de Maiorca, precisamente a dois dias da realização da prova das Ilhas Baleares. Além de Palma, em Espanha, deste circuito fazem parte a Logicom Cyprus Marathon (em Pafos, no Chipre), a Maratona di Palermo (em Itália) e ainda a Maratona Alexandre O Grande (em Salónica, na Grécia). Este circuito, apesar de ter sido apresentado na véspera da prova espanhola, apenas se iniciará em 2024.O arranque será dado a 3 de março, com a prova cipriota, na zona costeira da cidade de Pafos, num evento que conta também com uma meia maratona, uma prova de 10 e outra de 5 quilómetros. A segunda paragem será em Salónica, a 21 de abril. Depois do verão, o circuito segue para Palma de Maiorca, a 20 de outubro, antes de fechar com a Maratona de Palermo, em 17 de novembro.Todas as informações poderão ser consultadas no site oficial da prova