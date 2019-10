Meia centena de portugueses à conquista da Maratona de Chicago

Prova que já foi ganha em três ocasiões por atletas portuguesas - Rosa Mota por duas vezes (o atual recorde nacional foi fixado num desses triunfos) e Aurora Cunha por uma -, a Maratona de Chicago contará este ano à partida com 56 atletas lusos, segundo dados revelados pela organização. Um número interessante, que representa um ligeiro incremento em relação aos 45 do ano passado, mas ainda atrás dos 60 que ditaram um recorde em 2017.





A Maratona de Chicago, refira-se, corre-se este domingo, tendo no elenco de elite vários nomes de realce, tais como Lawrence Cherono (recorde pessoal de 2:04:06), Dickson Chumba (2:04:32), Mo Farah (2:05:11) ou Galen Rupp (2:06:07) no lado masculino, ao passo que nas senhoras as figuras de cartaz são Brigid Kosgei (2:18:20), Jordan Hasay (2:20:57) ou Betsy Saina (2:22:56).