Meia e Maratona de Lisboa regressam com elite de impor respeito

Dois anos depois, estão de volta a Meia e a Maratona de Lisboa, para uma edição de 2021 que marcará um segundo passo no retorno das provas populares de massas ao nosso país, depois de há três semanas a capital ter recebido a Corrida Lisboa, a Mulher e a Vida, uma prova na qual estiveram presentes cerca de cinco mil corredores. Com uma perspetiva de uma participação popular estrangeira mais reduzida do que o normal, muito por conta das condicionantes impostas pela Covid-19, as duas provas da capital não deixarão de ter uma elite que promete bom espectáculo na manhã de 17 de outubro.

No que à distância rainha diz respeito, os 42,195 metros da EDP Maratona de Lisboa, o Maratona Clube de Portugal garantiu o regresso do vencedor da edição de 2019 e recordista do percurso, o etíope Andualem Shiferaw. Com 2:05:59 horas de melhor marca pessoal, conseguida precisamente na capital lusa, Shiferaw é um dos três com registo abaixo das 2:06 horas - Dadi Gemeda (2:05:41) e Girmay Gebru (2:05:49) são os outros dois -, havendo ainda a realçar a presença de outros cinco atletas que entram com melhor marca abaixo das 2:07.

A presença de Shiferaw foi destacada por Carlos Moia, especialmente tendo em conta que havia outras provas interessadas em contar consigo à partida. “O recordista da Maratona de Lisboa preferiu vir a Lisboa, rejeitando propostas de outras maratonas, pois quer repetir o triunfo, em Lisboa. Temos uma elite muito motivada, mas também sabemos que devido à pandemia é difícil saber a verdadeira forma física dos atletas, alguns atletas pouco competiram.” admitiu o líder do Maratona Clube de Portugal (MCP).

Quanto às senhoras, a elite aparenta não ser de tanta valia, havendo essencialmente apenas a realçar a presença de uma atleta abaixo das 2:25 (Agner Barsosio - 2:25:20) e de quatro abaixo das 2:27. Estará também presente Sechale Dalasa, a vencedora da edição de 2019, que entra em prova com 2:26:27 como melhor marca. No que a portuguesas diz respeito, a representação lusa estará a cargo de Cátia Santos, 15.ª na edição de 2019 e que entra em prova com 2:52:08 de melhor marca. O recorde da prova feminina, refira-se, foi fixado em 2016 por Sarah Chepchirchir nas 2:24:13 horas.

Relativamente à prova popular, que seguirá as regras de controlo da pandemia de Covid-19 que já tinham sido implementadas na Corrida EDP, a Mulher e a Vida, Moia assume-se bastante satisfeito pelo retorno das multidões ao percurso entre Cascais e Lisboa. “É com muito entusiasmo que estamos de volta às nossas corridas. Posso afirmar que estamos tão motivados, como os atletas. Já todos aguardávamos há muito tempo, este regresso. Teremos naturalmente menos participantes estrangeiros, mas estamos certos de que vamos oferecer a melhor experiência a quem vai participar. A medalha oferecida na meta a todos os finalistas é muito bonita e simboliza a vitória de cada um e a recompensa pelo objetivo alcançado”, acrescentou o presidente do MCP.

LUSO Meia Maratona volta à Vasco da Gama

Relativamente à LUSO Meia Maratona, que volta a arrancar da Ponte Vasco da Gama e termina na emblemática Praça do Comércio - o mesmo local de meta da Maratona -, o destaque a nível de elite vai para a presença de três corredores com recorde abaixo da hora - o melhor é Shadrack Kimining, com 59.27 - e ainda de outros dois com marca na casa da hora. Já nas senhoras a melhor marca pertence a Asnakesh Mengesha, com 67:04, numa elite que conta ainda com mais duas atletas com recorde abaixo dos 68 minutos. No plano nacional a participação estará a cargo de Sara Moreira e Marisa Barros no pelotão feminino e de Rui Teixeira, Hermano Ferreira e Luis Feiteira no masculino.

Em simultâneo, e com o mesmo ponto de partida da Luso Meia Maratona, decorre também a EDP Mini Maratona, uma corrida de 8Km, com meta instalada no Parque das Nações. Será, por isso, um dia de emoções fortes e do regresso de uma (nova) normalidade, que deixa Carlos Moia visivelmente entusiasmado. “Estivemos um ano e meio impossibilitados de organizar corridas e este regresso tem um sabor especial. Temos os nossos eventos calendarizados para este último semestre de 2021. Este facto significa muito trabalho, mas estamos motivados e acreditamos que estamos no percurso certo para o regresso à normalidade. O apoio dos nossos patrocinadores tem sido absolutamente extraordinário e é com eles e para eles que trabalhamos nestes que são os maiores eventos da modalidade no país", disse o líder do MCP.



Ambas as provas, refira-se, serão transmitidas em direto na RTP1 e RTP Internacional, garantindo que as imagens da competição cheguem a milhões de telespectadores em todo o mundo.

Sport Expo limitada

As inscrições para ambas as provas ainda estão disponíveis online no site oficial. Os kits de participação são levantados na Sport Expo, que decorre entre os dias 14 e 16 de outubro, no Altice Arena, e que ano, excecionalmente, não terá stands de marcas parceiras, nem ações que impliquem aglomeração de pessoas ou períodos de espera. Em conformidade com o plano de contingência da organização, aos participantes será exigida a apresentação de certificado digital de vacinação ou teste negativo à Covid-19, no ato de levantamento do kit de participação.