Meia e Maratona de Paris reagendadas para o outono de 2021

Depois de dois adiamentos e posteriormente cancelamento das edições deste ano, a Meia e a Maratona de Paris foram esta terça-feira 'movidas' no calendário habitual, passando do primeiro para o segundo semestre do próximo ano. O anúncio foi feito em comunicado pela ASO, a organizadora das duas provas da capital francesa, após entendimento com as autoridades camarárias de Paris.





Assim, segundo a nota, a Maratona, que habitualmente se corria em abril, passa para 17 de outubro, ao passo que a Meia Maratona, habitualmente em março, passará para 5 de setembro. "Tudo será feito para garantir que os eventos ocorram de forma segura e de acordo com as regras de saúde vigentes", garante a ASO.