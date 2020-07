Meia e Maratona de Paris voltam a ser adiadas

Depois de um primeiro adiamento no primeiro semestre, a organização da Meia e Maratona de Paris anunciou esta segunda-feira novo reagendamento de ambas as provas ainda para este ano, mantendo-se assim otimista apesar da situação de incerteza devido à Covid-19.





Inicialmente agendada para 1 de março, a meia maratona foi inicialmente 'deslocada' para 6 de setembro e agora, com novo adiamento, passa a estar colocada a. Já a maratona, a principal prova do calendário do país e uma das mais importantes do Mundo, estava inicialmente agendada para 8 de abril, passou numa primeira fase para 18 de outubro e agora é uma vez mais 'mexida', desta feita paraSegundo o comunicado da ASO, a decisão de mover as duas provas foi tomada após acordo com as autoridades camarárias de Paris, ainda que na sua nota deixe claro que a realização de ambos os eventos estará sempre dependente da evolução da situação de pandemia em todo o Mundo. É que, à imagem de outras grandes provas, as duas corridas parisienses recebem anualmente mais de 90 mil corredores (no ano passado foram 50 mil na maratona e 40 mil na meia maratona), pelo que será necessária certamente uma logística totalmente fora do comum para albergar um pelotão tão grande num momento no qual o distanciamento físico é algo essencial.