Meia e Maratona de Praga canceladas devido à Covid-19

A pandemia de Covid-19 continua a provocar baixas no calendário das provas de atletismo à escala global. Depois dos cancelamentos recentes das maratonas de Nova Iorque e Berlim, esta terça-feira foi a vez de 'caírem' a meia e a maratona de Praga, provas que estavam agendadas para setembro e outubro - já haviam sido adiadas do primeiro para o segundo semestre.





Este cancelamento surge na sequência de uma decisão do governo checo que proíbe a realização de eventos desportivos com mais de cinco mil pessoas. Ora, como tinha um número de inscritos bem superior, a RunCzech decidiu avançar para o cancelamento das suas duas provas principais, isto para lá do Birell Prague Grand Prix, uma das provas de 10 quilómetros mais rápidas do mundo.De notar que a Meia Maratona de Praga é a terceira prova do circuito SuperHalfs a ser afetada pela pandemia de Covid-19, isto depois dos adiamentos das 'meias' de Lisboa e Cardiff. Ainda em aberto está a realização das de Copenhaga e Valência, mas tudo dependerá da evolução da situação.A organização da prova checa permitirá aos corredores inscritos na edição deste ano a possibilidade de transferirem a sua inscrição para 2021 (27 de março) ou 2022 ou então passarem-na para outro corredor sem qualquer custo adicional.Ao contrário das três provas acima citadas, a RunCzech não avançou para o cancelamento das restantes cinco que tem no seu calendário, confiando na possibilidade de as organizar com as necessárias condições de segurança e seguindo as regras governamentais. São elas a Meia Maratona de Ústí nad Labem (19/09/2020), a Liberec Nature Run (4/10/2020), a Meia Maratona de Olomouc (11/10/2020), a Meia Maratona de Karlovy Vary (24/10/2020) e a Meia Maratona de Ceské Budejovice (31/10/2020).