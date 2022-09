Meia e Maratona de Praga de 2023 já têm datas marcadas

A RunCzech anunciou esta terça-feira o programa completo das corridas para 2023, com especial destaque para as datas das duas principais provas: a Meia e a Maratona de Praga. A primeira, integrante do circuito SuperHalfs, do qual faz parte da EDP Meia Maratona de Lisboa, está marcada para 1 de abril, ao passo que a Maratona, uma das mais importantes da Europa, se disputará cinco semanas depois, a 7 de maio.Para lá destas duas provas, a capital receberá ainda o Prague Relay 4x5 km a 28 e 29 de junho, o Birell Grand Prix e o adidas Women's Race (5km), ambos a 2 de setembro.Fora da esfera de Praga, a RunCzech organizará ainda as Meias Maratonas de Karlovy Vary (20 de maio), de Ceske Budejovice (3 de junho), Olomouc (17 de junho) e Usti nad Labem (16 de setembro), isto para lá de duas provas internacionais: a Meia Maratona de Nápoles, a 26 de fevereiro, e a Sorrento Positano, nas distâncias de 27 e 54 quilómetros, a 3 de dezembro.