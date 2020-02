Meia Maratona de Barcelona de olho no recorde do Mundo com portugueses na elite

Pelo menos três atletas de elite portugueses (Jessica Augusto, Rui Pinto e Nuno Lopes - José Sousa estava inscrito mas não marcará presença) devem este domingo apresentar-se à partida da Meia Maratona de Barcelona, uma prova que levará à cidade catalã um pelotão de elevadíssimo nível e com objetivos bastante ambiciosos.





O mais ambicioso de todos é o da etíope Roza Dereje, que depois de ter vencido no ano passado tentará uma vez o triunfo na Catalunha, desta feita tendo como objetivo bater o recorde do percurso (1:05:09) e possivelmente a melhor marca mundial na distância, fixada desde outubro de 2017 pela queniana Joyciline Jepkosgei em 1:04:51. O objetivo é ambicioso, mas a etíope estará nesta prova com essa meta bem clara, de tal forma que se apresentará na Catalunha com uma lebre apontada a esse registo.Para lá de Dereje, em Barcelona estarão ainda a compatriota Yimer Zeineba (1:05:46), tal como a queniana Kimel Dorcas (1:07:44), a alemã Reh Alina (1:09:31), a britânica Arter Charlotte (1:09:41) e etíope Awoke Asnakech (1:10:21). Jessica Augusto é a única portuguesa na elite feminina, surgindo com a sétima melhor marca entre todas, graças aos seus 1:10:29 conseguidos em Ovar, em 2010.Com o recorde do Mundo nuns praticamente inalcançáveis 58:01 minutos (marca de Geoffrey Kamworor em Copenhaga, no ano passado), o objetivo na prova masculina passará essencialmente pela obtenção de um novo melhor registo do traçado catalão, atualmente na posse do etíope Mule Wasihun (59:44). Nesse sentido, o maior candidato será o eritreu Osman Abrar, o único com marca abaixo da hora (59:47), que terá como grandes concorrentes os quenianos Victor Chumo (1:00:03), Moses Koech (1:00:11) e Noah Kipkemboi (1:00:52), isto para lá do ugandês Victor Kiplangat (1:00:16).Rui Pinto, nono no ano passado , será também um homem a ter em conta para uma boa marca, isto depois de no ano passado ter em Barcelona fixado a sua melhor marca em 1:02:54. Para lá do atleta do Benfica, está também prevista a presença de Nuno Lopes (1:03:57).