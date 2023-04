Meia Maratona de Braga com marcas de realce

View this post on Instagram A post shared by Milano Marathon (@milanomarathon)

Já aqui falamos nos resultados da Maratona de Paris , com Solange Jesus em evidência, e da Meia Maratona de Berlim , com Samuel Barata também a brilhar, mas o último fim de semana teve muito mais para destacar. Tanto lá fora como por cá.Em solo nacional, o grande destaque vai para a Caravela Seguros Meia Maratona de Braga, uma prova que este ano terá reunido o melhor pelotão de elite da sua história. Nos homens venceu Nuno Lopes, com 1:05.21, à frente do russo Iskander Yadgarov (1:05.24) e Paulo Paula (1:05.34). Além do trio do pódio, houve mais três atletas abaixo das 1:06: Carlos Costa (1:05.37), Luis Saraiva (1:05.44) e Miguel Ribeiro (1:05.50). Quanto às senhoras, venceu a brasileira Valdilene dos Santos (1:14.00), à frente de Sara Duarte (1:14.16) e Mónica Silva (1:15.28).Também por cá, domingo foi dia do regresso da Corrida Benfica António Leitão, com os triunfos a irem para André Pereira (29.52) e Dulce Félix (35.52). Fecharam o pódio masculino Alexandre Figueiredo (30.32) e João Amaro (30.51), ao passo que senhoras completaram o trio mais forte Joana Ogura (38.42) eBarbara Neiva (38.51).Deixamos Portugal e passamos para o estrangeiro, onde houve muito para destacar além de Paris e Berlim. Em Milão, a quinta maratona mais rápida do Mundo (mercê dos incríveis 2:02.57 de Titus Ekiru em 2021), venceu o ugandês Andrew Kwemoi, mas com um tempo bem mais lento do que esse recorde (2:07.13). O queniano Timothy Kattam foi segundo (2:07.52) e o ruandês John Hakizimana terceiro (2:08.17). Em estreia na maratona, Yemaneberhan Crippa, a grande referência do atletismo italiano, foi apenas quinto, com 2:08.56. Nas senhoras, houve vitória da queniana Sharon Cherop, com 2:26.12, à frente de Ethlemahu Dessi (2:26.29) e Emily Kipchumba (2:28.07).Em Espanha houve também uma maratona a destacar, com a ilha de Ibiza a encher-se de runners para mais um evento especial na tarde de sábado. Na corrida principal, a maratona, venceram William Cheboi Rutto (2:21.14) e Monica Cheruto (2:48.07). Tempos modestos muito por culpa da dureza do percurso. Nos pouco vistos 22 quilómetros venceu Dani Mateo, com 1:09.41, ao passo que nos 12 o grande destaque foi a presença da nadadora Mireia Belmonte, com 1:06.05.Antes de fecharmos, queremos deixar dois dados das provas que destacamos no começo: Paris e Berlim. Sobre a corrida francesa o facto de realce é mesmo a incrível percentagem de finishers, já que dos 52.078 corredores que iniciaram, chegaram à meta 51.100. Uma média de 98%! De Berlim o grande destaque foi o regresso menos positivo de Paul Chelimo à 'meia' neste que era também o seu debute com a marca Kiprum. Foi apenas 14.º, com 1:02.22.