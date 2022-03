Meia Maratona de Braga vai para a estrada este domingo

Depois de em 2021 ter sido 'colocada' no outono, por conta das condicionantes da Covid-19, a Meia Maratona de Braga volta este ano à sua data tradicional, indo para a estrada já este domingo, 3 de abril. Com arranque marcado para as 9h30, na Avenida João Paulo II, a Meia Maratona de Braga contará também com uma caminhada com 6 km sem fins competitivos.As inscrições ainda estão abertas no site da RunPorto, com um custo de 17€ para a meia maratona e 9€ para a caminhada.Em 2021, a Meia Maratona de Braga teve como vencedor Paulo Rosário (Sp. Braga) que cortou a meta aos 01:06:29. No setor feminino, Vanessa Carvalho, também do Sp. Braga, chegou na primeira posição com o tempo 01:15:49 e venceu assim pela segunda vez consecutiva a prova.