Meia Maratona de Cascais bate recorde de inscritos

A quarta edição da Meia Maratona de Cascais, marcada para o próximo domingo, vai contar com um recorde de corredores presentes à partida, já que até ao momento efetuaram o seu registo mais de quatro mil atletas no conjunto de todas as provas do programa. Um número que poderá subir nos próximos dias, já que as inscrições encontram-se abertas até à véspera do evento, ainda que o preço ascenda nesse período (é de 15€ até quinta-feira; subindo para 16€ até sábado).





Com partida na Baía de Cascais, pelas 10 horas de domingo, a 'meia' de Cascais segue rumo ao Guincho, fazendo depois retorno a meio caminho, para terminar no mesmo local da partida.