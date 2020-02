Meia Maratona de Cascais com recorde e estreias na elite

A quarta edição da Meia Maratona de Cascais sai este domingo para a estrada com um número recorde de atletas inscritos, mas também com um pelotão de elite reforçado com alguns nomes de relevo.





À cabeça surge Hermano Ferreira, um estreante na prova que se encontra na fase final da preparação para atacar a Maratona de Sevilha. Para lá do atleta do Casaense de notar ainda a estreia do triatleta Miguel Arraiolos nesta prova. Quanto a caras habituais, Vera Nunes regressa a Cascais para tentar o hat-trick, depois de ter ganho em 2017 e 2018, encabeçado um pelotão feminino no qual entra também Ercília Machado, a segunda de 2019. Por fim, de notar ainda as presenças de Avelino Eusébio (segundo em 2019) e Carlos Cardoso (terceiro em 2017).Ao todo estarão presentes mais de quatro mil atletas no conjunto das três provas do programa, sendo que os 5 km Cascais e a Corrida das crianças já se encontram esgotados. Já a Meia Maratona ainda conta com alguns dorsais disponíveis, estando as inscrições abertas até ao final da tarde de sábado.