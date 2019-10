Meia Maratona de Coimbra entrou para a história do atletismo... espanhol

Realizada este domingo, englobada no circuito TVI Running Wonders, a Meia Maratona de Coimbra entrou para a história do atletismo do... país vizinho. Tudo por causa da performance da vencedora, a espanhola Mónica Gutiérrez, que com 1:10:56 se tornou na nona mais rápida da história de Espanha na meia maratona.Um registo de grande valia, que lhe valeu uma vitória com quase quatro minutos de avanço para Emília Pisoeiro e quatro e meio para Carla Martinho, mas que ganha ainda mais importância no panorama do atletismo espanhol pelo facto de a atleta de 34 anos nem ser sequer federada na RFEA. Na prática, Gutiérrez é uma atleta amadora...Em Espanha a situação tem dado que falar nos portais especializados, especialmente pela incrível evolução já registada este ano: disputou até ao momento nove meias maratonas, oscilando entre os 1:21 em Guijuelo aos 1:10:56 deste domingo.De notar que Mónica Gutiérrez é uma presença habitual no nosso país, tendo já este ano disputado (e ganho) outras duas provas das TVI Running Wonders: Meia Maratona de Viseu (1:13:59) e Meia Maratona de Guimarães (1:13:26).Para lá do tempo canhão da espanhola, Coimbra assistiu também a uma vitória de Bruno Paixão, que com 1:05:59 horas levou a melhor sobre José Sousa (1:06:40) e Paulo Gomes (1:07:24).