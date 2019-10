Decorre no próximo fim de semana (a 20 de outubro) mais uma edição da Meia Maratona de Coimbra – Corrida do Conhecimento, a quarta de seis meias maratonas que, de Norte a Sul, vão percorrer algumas das regiões mais emblemáticas do nosso país, e Record tem dez vouchers de inscrição para te oferecer.





Para te habilitares apenas tens de preencher o formulário acima até à meia noite de sexta-feira (dia 11 de outubro) e esperar o nosso contacto no dia seguinte.