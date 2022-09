Meia Maratona de Copenhaga faz história com 15 atletas abaixo da hora

A Meia Maratona de Copenhaga, uma das provas que integra o circuito SuperHalfs , pode não ter dado um tempo de elevado nível no que ao vencedor diz respeito, mas a profundidade e qualidade do pelotão presente permitiu à prova dinamarquesa, mesmo assim, entrar para a história do atletismo. Tudo por conta do facto de 15 atletas terem conseguido cruzar a linha de meta abaixo da barreira da hora, o que representa um novo máximo na mesma prova - o anterior recorde era de 11, na Meia Maratona de RAK Ras Al Khaimah, em 2019.O primeiro a cruzar a linha de meta foi Milkesa Mengesha, com 58.58 minutos (um recorde pessoal por 50 segundos - a anterior marca tinha sido na EDP Meia Maratona de Lisboa do ano passado), seguindo-se nos 59 segundos seguintes mais 14 atletas. O 16.º, o queniano Boniface Kibiwott, ficou a uma unha negra de também ter feito sub 60 minutos, já que 'cravou' o relógio precisamente nos 60:00. Mengesha, refira-se, foi o único a correr abaixo dos 59 minutos, já que Amedework Walelegn completou a prova em 59.05 e Felix Kipkoech, o terceiro no pódio, acabou com 59.07.Nota ainda para o suíço Tadesse Abraham, 14.º a cruzar a meta, que com 59.53 minutos conseguiu bater o recorde do Mundo de Masters (mais de 40 anos), superando uma marca histórica que estava na posse do lendário Haile Gebrselassie (1:01.14).Quanto às senhoras, venceu Tadu Teshome, também da Etiópia, no caso num pódio totalmente etíope. Teshome conseguiu mesmo um novo recorde pessoal (1:06.13), deixando Tsigie Gebreselama, uma estreante na distância, em segundo com 1:06.35. A fechar o pódio ficou Tiruye Mesfin, com 1:06.42.