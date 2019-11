Meia Maratona de Évora junta milhares este domingo

Depois das paragens no Douro Vinhateiro, Coimbra, Guimarães e Viseu, as TVI Running Wonders chegam este fim de semana a Évora, para mais um domingo repleto de animação, no qual a Meia Maratona será o prato. Apelidada de Corrida Monumental , a prova irá juntar naquela cidade alentejana cerca de seis mil pessoas, que se dividirão pela meia maratona, 10 quilómetros e também pela caminhada (de 5k).Com arranque marcado para as 10 horas de domingo, a Meia Maratona começará na Praça de Giraldo, o ponto central da cidade que no dia seguinte, a 25 de novembro, celebrará o 33.º aniversário do reconhecimento internacional da riqueza patrimonial do Centro Histórico da cidade. Será, por isso, um evento com dupla celebração, conforme Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara Municipal considerou."Numa altura em que estamos envolvidos no processo de candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027, uma prova desportiva com esta dimensão, em que, mais do que a competição, o que está na sua génese é a valorização do nosso património, aliada à promoção de estilos de vida saudáveis, e com efeitos visíveis ao nível da coesão territorial, a presença de tamanha moldura humana deixa-nos muito orgulhosos. É certo que a dimensão da prova principal, o número de participantes e a segurança de todos levam a algum condicionamento da circulação automóvel nalgumas artérias, apesar de estarem asseguradas as necessárias alternativas, contudo, acredito que os eborenses, para além de virem para a rua fazer parte desta festa, compreendem bem a importância do evento para o Concelho e região e que coloca a nossa cidade no mapa dos grandes eventos desportivos", salienta.Por parte da organização do circuito, Paulo Costa assumiu que a passagem por Évora é algo especial para as TVI Running Wonders, "não tão somente pela imponente monumentalidade da Cidade como também por todo o envolvimento criado ao longo destes cinco anos com diversos parceiros e entidades do território". "Quando iniciámos este projeto comum, com o Município de Évora, almejámos criar e desenvolver um acontecimento de forte valor territorial em três vetores fundamentais: dinamização, promoção e valorização. Acreditamos que o estamos a conseguir fazer, assumindo desde o primeiro minuto que em dez anos esta será um acontecimento de forte prestígio local, nacional e internacional, sendo esta a quinta edição desta meia maratona que é já uma portentosa marca do atletismo nacional", considerou o Diretor Executivo da GlobalSport.