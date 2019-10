Meia Maratona de Évora: seis treinos de preparação até ao dia da verdade

Penúltima prova da temporada das TVI Running Wonders, a Meia Maratona de Évora decorre dentro de aproximadamente um mês (a 24 de novembro) e, para que nada falhe, a organização preparou para os corredores interessados uma série de treinos de preparação antes do dia da verdade. Promovidos pela Câmara Municipal de Évora, através do Departamento de Sócio Cultural, serão realizados nas próximas semanas seis treinos de preparação - gratuitos e sem inscrição prévia -, os quais contarão com a organização dos vários grupos de corrida da cidade.Dia 29 de outubro 19H30 - Organização CME – Praça de Giraldo;Dia 04 de novembro 21H30 - organização Évora Night Runners – rotunda Porta da Alagoa;Dia 07 de novembro 20H00 - organização Correr em Évora – Rotunda Manuel da Gaita (lagril);Dia 10 de novembro – Corrida Alumni (Universidade - falta confirmação);Dia 13 de novembro 18H30 - organização Correr em Évora - Rotunda Manuel da Gaita (Lagril);Dia 15 de novembro 06H00 - organização Évora Night Runners – Rotunda Porta da Alagoa.Esta é já uma das grandes novidades da edição deste ano da apelidada de 'Corrida Monumental', mas muitas mais se seguem, devendo as mesmas ser apresentadas na próxima terça-feira, 29 de outubro, na Praça de Giraldo (esplanada Gema D’Évora), pelas 16h30, numa conferência de imprensa de apresentação na qual estarão presentes o Presidente da edilidade, Carlos Pinto de Sá, e os vereadores Sara Dimas Fernandes e Eduardo Luciano.Em nome da Global Sport, empresa que organiza todos os eventos das TVI Running Wonders, a cidade de Évora acaba por ser uma paragem obrigatória deste circuito, especialmente devido à sua história. "Se existe cidade que transcreve o poder da história lusitana é Évora. Bem no centro do Alentejo, com os seus imponentes e significativos monumentos, e toda a sua imaterialidade secular que nos transporta para outros tempos no nosso tempo. Participar na etapa de Évora da TVI Running Wonders é viver uma experiência neste incomensurável território, sinónimo do empreendedorismo ativo e da vitalidade desta maravilhosa região, concentrando uma oferta que agrega história, monumentalidade, gastronomia, vinhos, turismo e desporto", explicou Paulo Costa.