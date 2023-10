Meia Maratona de Famalicão junta 2.500 pessoas este domingo

Este ano um pouco mais cedo do que o habitual, vai para a estrada este domingo a nona edição da Meia Maratona de Famalicão, prova organizada pela RunPorto que vai reunir nas ruas da cidade cerca de 2.500 pessoas, entre a prova principal e a de 10 quilómetros.No plano competitivo, a organização garantiu bons nomes tanto no masculino como no feminino, o que deixa antever uma boa luta pela vitória. Nas senhoras, Dulce Félix é a grande figura, apresentando-se à partida com ambição de repetir o triunfo do ano passado. Como adversárias a atleta do Benfica terá Doroteia Peixoto (Amigos da Montanha), Filomena Costa (ACD Jardim da Serra), Sandra Ferreira (GDC Guilhovai), Liliana Moreira (AMVE), Silvia Pereira (Team El Comandante) e Andreia Cunha (CD Feirense). Nos homens os nomes principais são Nuno Lopes (CD Feirense), Hermano Ferreira (Escola Atletismo Coimbra), Carlos Costa (GD Guilhovai), Daniel Pinheiro (PAC Running Academy) e Rui Pedro Silva (CDS Salvador do Campo).Outro ponto de interesse será a corrida de 10 quilómetros, que também terá bons nomes presentes. Nos homens as figuras são Bruno Silva (Prime Running Club), Paulo Rosário (SC Braga), Esménio Beirão, João Azevedo (Escola Rosa Oliveira), André Pereira (SL Benfica) e Francisco Rodrigues (SC Braga), ao passo qeu nas senhoras os nomes a destacar são Silvana Dias (Team El Comandante) e Rafaela Fonseca (RD Águeda).