Meia Maratona de Lisboa a caminho de esgotar: 70% das inscrições já foram preenchidas

Agendada para 22 de março, a 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa promete ser um evento para a história, já que a mais de três meses da sua realização estão já preenchidas 70% das inscrições disponíveis. De acordo com a organização, são 12 mil os atletas registados até ao momento para correr a prova da capital, prevendo-se que as inscrições possam esgotar muito em breve.Um registo que deixa Carlos Moia, o presidente do Maratona Clube de Portugal, naturalmente satisfeito. "Ter mais de 12.000 inscritos para a EDP Meia Maratona de Lisboa, em meados de Dezembro, é uma boa notícia e resultado do esforço que o Maratona Clube de Portugal tem feito na dinamização e promoção das suas provas, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Destes mais de 12.000 inscritos, 40% são estrangeiros, facto que deixa claro o impacto que a prova tem para Lisboa e para Portugal", assumiu.Sem abrir o jogo, o líder do Maratona Clube de Portugal deixou a promessa de "uma experiência inesquecível para todos os participantes". "Iremos divulgar algumas surpresas brevemente. Estou pessoalmente muito entusiasmado com as t-shirts e com as medalhas. Já começa a ser difícil impressionar, mas acredito que os participantes vão adorar!", frisou.Para lá da Meia Maratona continuará a ser feita também uma prova paralela, mas agora de 10 quilómetros, tal como revelou Carlos Moia. "A antiga Mini Maratona muda para Vodafone 10K, uma prova que não perde a sua natureza social, dado que continua a poder ser percorrida ao ritmo de cada participante, seja a andar, a marchar ou a correr, mas agora traz uma componente adicional de competitividade, com uma distância oficial, 10 kms, cronometrada. Desta forma, conciliamos lazer, desporto e competitividade, com uma distância que se tem registado cada vez mais popular".Lembre-se que a edição de 2020 da Meia Maratona de Lisboa irá fazer parte do pionero circuito SuperHalfs, juntamente com Praga (que esta quinta-feira esgotou as suas inscrições), Copenhaga, Cardiff e Valência, algo que poderá também ter servido como aliciante para que mais atletas de outros países tenham escolhido a capital portuguesa para correr.