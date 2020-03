Meia Maratona de Lisboa com medidas especiais devido ao coronavírus

A organização da Meia Maratona de Lisboa assegurou esta terça-feira que não está em cima da mesa o cancelamento da prova por causa do surto do coronavírus, ainda que garanta que irá monitorizar a situação atentamente nos próximos dias em conjunto com as entidades de saúde nacional e internacional.





"Estamos em contacto permanente com as autoridades competentes. Quaisquer decisões serão tomadas com base na análise racional da situação. Não serão tomadas medidas na base de emoções ou da desinformação que temos assistido", garantiu Carlos Moia esta terça-feira, durante a conferência de imprensa da 30.ª edição da prova, que se realiza a 22 de março.Nesse sentido, o Maratona Clube de Portugal anunciou desde já a implementação de medidas preventivas tendo em vista a realização do evento, as quais seguem as indicações da World Athletics. Entre elas estão procedimentos no ato do levantamento do kit de prova, mas também durante o próprio evento.Na Sport Expo, por exemplo, será feito um controlo da temperatura corporal a todas as pessoas que queiram aceder ao espaço, sendo que ninguém com febre terá autorização para entrar. Por outro lado, será instalada uma ala de isolamento nesta zona com equipamento epidemiológico mais relevante para a qual serão encaminhados os casos mais suspeitos. De resto, todos os atletas terão de preencher um documento no qual informarão o seu local de residência durante a estadia em Portugal.Durante a prova, os voluntários utilizarão luvas descartáveis nos postos de abastecimento e na entrega das medalhas, tudo tendo com o propósito de garantir a segurança e saúde de todos os participantes. Estarão também disponíveis estações especiais com desinfetante cirúrgico.